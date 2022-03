Ucraina, la proposta indecente di Bad Kitty: "Farò se*** personalmente con ogni soldato che...", roba estrema

01 marzo 2022 a

a

a

Le conseguenze... spinte della guerra in Ucraina. Una modella con un profilo su OnlyFans, infatti, si è impegnata a concedersi sessualmente con ogni soldato russo che disobbedirà agli ordini di Vladimir Putin e si rifiuterà di invadere l'Ucraina. Stiamo parlando di Bad Kitty, che sui vari siti si chiama anche Lilly Summers, la quale ha postato un paio di clamorosi tweet da quando è iniziato il conflitto. In un altro messaggio, così come riporta Dagospia che riprende il Daily Mail, ha messo nero su bianco un menù di "pratiche" a cui si presterà in base al successo della difesa militare ucraina.

"Sesso con chiunque lo faccia". Chi è questa signorina: guerra in Ucraina e Putin, la sua "offerta indecente"

Dopo l'invasione di Putin, Bad Kitty ha scritto quanto segue: "Farò sesso personalmente con ogni soldato russo che deporrà le armi a dispetto di Vladimir Putin e cesserà l'aggressione contro l'Ucraina". Dunque tutti gli hashtag del caso. Per inciso, nelle sue bio online, Bad Kitti spiega di essere una ragazza che "cerca solo di divertirsi" e che "cerca solo di farcela nel mondo".

Sesso, questo preservativo? Addio: ecco il condom per il lato B. Tutto vero: come funziona

Due giorni dopo il primo messaggio, la ragazza si è spinta ben più in là, entrando nel dettaglio della sua promessa-offerta. Sostenendo apertamente l'Ucraina, ecco che ha pubblicato un listino prezzi per i suoi clienti: "Nuovi prezzi: 1 russo morto = 1 nudo; 1 carro armato distrutto = 1 video; 1 jet abbattuto = dormirò con te. Nuova guida ai prezzi per la guerra. Lunga vita all'Ucraina". Strano ma vero, ad ora, i suoi followers sui social non sembrano avere apprezzato troppo l'iniziativa.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.