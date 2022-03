Mia Khalifa, "come ammazzare Putin": il brutale video della regina dell'hard, roba molto spinta

03 marzo 2022 a

Entra in guerra anche Mia Khalifa, e viene travolta dalle polemiche. La stella piccante di Instagram, ex divetta del cinema luci rosse mondiale, stavolta non si è guadagnata la Fatwa dell'Islam radicale (era stata condannata perché nei suoi film hard si faceva passare per musulmana particolarmente disinibita), ma la riprovazione dei pacifisti. Motivo? Su Twitter ha pubblicato una sorta di tutorial in cui insegna ai suoi follower come produrre in casa delle bombe molotov.

I suoi 4 milioni di fan hanno così potuto prendere appunti grazie a un comodo grafico che sotto forma di disegno insegnava passo passo a costruire l'arma simbolo della resistenza dei civili ucraini contro i russi. "Costruite bombe Molotov, neutralizzate gli occupanti! Cittadini pacifici – fate attenzione! Non abbandonate le vostre abitazioni!", aveva invitato qualche giorno fa il Ministero della Difesa ucraino. E la Khalifa, dagli Stati Uniti, ha voluto dare il suo contributo. Molti e discordanti i commenti. "In Ucraina chiamiamo Ikoha (icona) le donne coraggiose come te!", scrive un follower. "Grazie per il tuo contributo alla nostra guerriglia: sei sempre nei nostri sogni… ti amiamo!".





C'è anche chi la contesta: "È utile per gli ucraini, ma per favore cancella l’immagine. Alcuni account su Twitter non dovrebbero sapere come si costruisce una bomba". O ancora: "Capisco le ragioni dietro a questo post ma per favore cancellalo, non tutti devono sapere come fare una molotov". Come dare loro torto: in questo momento il mondo è già insicuro e armare qualche folle non sembra un colpo di genio.

