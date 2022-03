Bruno Vespa, orrore contro il fratello morto: "Non hai avuto il tempo per pentirti", chi è la bestia

09 marzo 2022 a

Nemmeno Stefano Vespa, fratello di Bruno Vespa, sfugge all'orrore dei no vax sui social. Il giornalista, che in carriera ha lavorato per il Tempo e per il settimanale Panorama, è morto martedì a soli 64 anni, nella sua casa di Roma per un malore improvviso. E proprio questo dettaglio ha scatenato i complottisti del vaccino.

Relativamente pochi, ma decisamente indigesti i commenti piovuti su Twitter. Si può leggere, in rapida sequenza: "Una strage di malori improvvisi, cercateli tutti su Google: fa paura...". "Una guerra lampo, ucraini stanchi del loro governo. Così Putin ha creduto al rapporto del suo Servizio interno. La realtà è diversa", scriveva su Twitter Vespa junior appena lo scorso 1 marzo, condividendo un articolo sulla guerra in Ucraina di Formiche.net, la testata per cui collaborava. Un utente, "approfittando" della morte, commenta: "C'è chi ha creduto al siero magico, qualcuno non ha avuto il tempo di pentirsene". Altri, più stringati ma altrettanto capziosi, ironizzano: "Nessuna correlazione" e chi accanto alle parole "malore fatale" inserisce l'emoji della siringa, altra illusione alla vaccinazione.





E i più "estremi" arrivano a tirare in ballo anche Bruno Vespa, "colpevole" a loro avviso di aver avuto un battibecco con Gianni Rivera a Porta a porta. Il mitico Golden boy, bandiera del Milan e del calcio italiano tra anni Sessanta e Settanta, nel giugno 2021 disse di non volersi vaccinare: "Non ci penso proprio". "L'altra sera mi sono affettuosamente azzuffato in studio con Gianni Rivera - ricordava Vespa pochi giorni dopo sul Giorno -. Ha 78 anni: se prende il Covid rischia molto. Che possiamo fare ancora per convincere i troppi no-vax in giro?". Ora gli stessi no vax speculano sul dolore del giornalista: "Ora faccia vedere la V di vaccino, non si salverà nessuno". E ancora: "A Bruno Vespa vanno le condoglianze, ma potrà riflettere sulle parole di Rivera".

