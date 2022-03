Tg1, rivolta dei giornalisti contro Monica Maggioni: chi è quest'uomo in collegamento da Kiev

17 marzo 2022 a

Il sindacato dei giornalisti della Rai, l'Usigrai, è furibondo: "Perché la Rai continua a ricorrere a risorse esterne in Ucraina? Ha forse ritirato le inviate e gli inviati?". L'interrogativo si riferisce in particolare, riporta il sito vigilanzatv.it, al Tg1 diretto da Monica Maggioni, per il massiccio ricorso a freelance come Valerio Nicolosi e Daniele Piervincenzi che stanno seguendo il conflitto in Ucraina. Ieri 16 marzo, poi, si è collegato con il Tg1 - sia nell'edizione delle 13.30 sia in quella delle 20 - dalla città di Henishek anche Gian Micalessin, inviato del Giornale (nel sottopancia non vi era alcun riferimento alla testata come se fosse un inviato del Tg1).

Micalessin che è un ottimo giornalista di guerra è anche l'ex fidanzato di Monica Maggioni, che nonostante la fine della loro relazione, lo coinvolge in ogni suo progetto. Il giornalista la difese apertamente quando la Rai non trasmise la sua discussa intervista al presidente siriano Bashar Assad dicendone di ogni contro viale Mazzini ma forse adesso ha cambiato idea.

E in rete molti hanno puntato il dito contro il legame fra Micalessin e la Maggioni. Qualcuno accusa infatti il direttore di aver "sistemato" l'ex fidanzato. E le domande dell'Usigrai sono chiare: "Qual è il trattamento economico riservato agli inviati esterni? Oltre alle risorse interne che già paghiamo con il canone, in che modo i freelance incidono sul budget delle testate (anch'esso a carico dei cittadini)? Quanto ci costa tutto questo?".

