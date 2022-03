Bruno Vespa, la colpa degli Usa dietro alla guerra in Ucraina: "Non hanno mantenuto la parola", come si arriva all'orrore di Putin

19 marzo 2022 a

a

a

La guerra russa in Ucraina non accenna a finire e per ora l'eventualità del cessate-il-fuoco non sembra essere nemmeno sul tavolo. Ne ha parlato Bruno Vespa in un editoriale sul Giorno: "Non sappiamo quanto durerà questa guerra. Sappiamo che alla fine il mondo sarà diverso e l’Italia si troverà a risolvere l’ennesima crisi dovuta alla sua debolezza strutturale". Il giornalista non condivide la teoria di chi dice che l'Occidente se la sia cercata, anche se poi puntualizza: "Gli Stati Uniti hanno mancato alla parola data dal vecchio George Bush a Gorbaciov che la Nato non sarebbe arrivata ai confini di quella che fu l’Urss. Ma ha ragione Martin Wolf quando scrive sul Financial Times che 'buoni recinti fanno buoni vicini'".

"Pagheremo un prezzo altissimo". Vespa, che cosa ci aspetta nei prossimi mesi: usciremo dalla guerra con le ossa rotte

In ogni caso, secondo Vespa, alla fine "lo zar uscirà indebolito da questa guerra". Chi può ricavarne qualcosa di buono invece è il leader cinese Xi Jinping, "uomo di lunghe vedute". A tal proposito il giornalista ha scritto: "La Russia si prospetta come un alleato debole e inquieto e domani sarà la Cina ancor più di ieri l’interlocutore che conta per l’Occidente".

"Non hai avuto il tempo per pentirti". Orrore contro il fratello di Bruno Vespa morto: chi è la bestia

Nulla da dire sulla Nato, che invece sarebbe risorta dalle sue ceneri dopo il disastro di Kabul: "Si trova nelle condizioni migliori della sua storia", si legge ancora nell'articolo del Giorno. Uno dei Paesi più in difficoltà, oltre all'Ucraina ovviamente, sarebbe l'Italia: "Con il gas ci siamo impiccati alla Russia cedendo alla sottile campagna dei servizi di sicurezza di quel Paese e ne abbiamo esaltato la necessità castrando le ricerche in Adriatico e altrove e facendo crollare negli anni la nostra produzione". Una dipendenza energetica da Mosca che avremmo dovuto evitare fin dall'inizio.

Bruno Vespa in lutto, morto il fratello Stefano a soli 64 anni fa: "Pochi giorni fa il suo messaggio"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.