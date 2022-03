Marco Travaglio e Fatto Quotidiano, "Zelensky e Draghi?": la prima pagina da lasciare interdetti

24 marzo 2022 a

Mario Draghi con il pugno di ferro. Durante l'intervento alla Camera il premier ha detto di essere d'accordo nell'intensificare azioni contro Valdimir Putin, scatenando Marco Travaglio. Il direttore del Fatto Quotidiano piazza infatti una foto nell'apertura di mercoledì 23 marzo: qui si vede il presidente del Consiglio definito "falco" e l'omologo ucraino "colomba".

A fianco la descrizione: "Il presidente ucraino non cita resistenze né no-fly zone né armi. Il premier: 'ne invierò altre'. Il Papa pronto a mediare". Insomma, per Travaglio Volodymyr Zelensky dovrebbe trovare un accordo con la Russia. Qualche giorno fa il giornalista aveva infatti detto: "Io non credo che la Russia stia perdendo la guerra, anzi Putin ha quello che sembrava interessargli come opzione minima per contrattare una condizione vantaggiosa in un negoziato".

E ancora, sempre ad Accordi&Disaccordi: "Siamo al punto in cui i russi hanno creato il collegamento fra i due territori che rivendicavano, il Donbass e la Crimea. Stanno assediando Odessa, stanno assediando Kiev, stanno assediando altre città, sono in attesa di qualcosa". Da qui il consiglio agli ucraini di fare un passo indietro ed evitare il peggio, rifiutando gli aiuti in arrivo dagli altri paesi su nuovi armamenti per la difesa.

