Paolo Liguori inchioda Joe Biden: "Dell'Ucraina non gli interessa, perché era a Bruxelles". Sporca storia di soldi?

La visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden al Consiglio europeo, al termine del summit della Nato e della riunione dei leader del G7, non aveva come obiettivo il sostegno dell'Ucraina. Secondo Paolo Liguori, ospite ieri sera 24 marzo di Barbara Palombelli a Stasera Italia, su Rete 4, "Biden a Bruxelles è venuto a vendere il gas e il petrolio americano al posto di quello russo". Il direttore di Tgcom24 si dice convinto che "Biden non è venuto in Europa ad aiutare l'Ucraina, ma a raccogliere quello che è stato seminato con la guerra: cioè - ribadisce - la vendita del petrolio e del gas americano al posto di quello russo".

"Non volete capire che le guerre si sono sempre fatte per questo: un tempo era per il petrolio, adesso è per il gas", sottolinea in diretta Paolo Liguori. Il quale, sull'aumento delle spese militari da parte di alcuni Stati, compresa l'Italia, cita direttamente il Papa che ritiene questa misura una "pazzia" e per la quale ha espresso "vergogna".

"Sono scandalizzato perché per questo il Papa è stato censurato da tutti i grandi giornali", continua il direttore. "Una cosa del genere è successa in passato un'altra volta: quando Benedetto XVI, durante la Prima guerra mondiale, si era rifiutato di assumere una posizione belligerante e lo avevano silenziato", conclude Liguori. "Questo è successo in Italia dove i grandi giornali hanno silenziato il Papa a cui perfino gli ucraini e i russi hanno attribuito una possibilità di trattativa".

