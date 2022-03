Joe Biden umiliato ancora, "ha fatto un altro peto": meteorismo in prima pagina, se questo è un presidente

29 marzo 2022 a

a

a

L'uomo del momento, suo malgrado, è Joe Biden. Il presidente dei disastri. Il presidente degli Stati Uniti che con il suo tambureggiante rullo di insulti a Vladimir Putin sta rendendo sempre più complessa la soluzione della crisi ucraina. Non che lo zar non sia meritevole degli epiteti, giusto per citare gli ultimi, di "macellaio" e "dittatore". Però, ecco, la diplomazia è un'altra cosa.

"Il piano per farlo tacere". La bomba del Wsj, un 'golpe' silenzioso negli Usa: come vogliono fermare Joe Biden

Si pensi al fatto, con pochi e anzi forse alcun precedente, di un presidente degli Stati Uniti de facto smentito dal suo zar. Biden infatti nel weekend ha detto chiaro e tondo che vuole un cambio di regime, ossia deporre Vladimir Putin. Provate a immaginare come l'hanno presa al Cremlino, il tutto mentre la Russia sfogava la sua rabbia e la sua frustrazione a suon di bombe sugli ucraini... Ecco, provate a immaginarlo. Tanto che l'establishment a stelle e strisce ha corretto il tiro, spiegando che di piani per "sostituire" Putin non ce ne sono, la Russia fa da sé, questo - stringi stringi - il messaggio.

"Un uomo in declino". Marco Revelli, la bomba dello storico su Joe Biden: perché può perdere la guerra con Putin

E così anche molti leader europei e autorevoli analisti si sono affrancati da Joe Biden e le sue parole. Questo il contesto necessario per introdurre l'ultima - questa volta azzeccata - vignetta di Vauro sul Fatto Quotidiano. Il vignettista comunista, in prima pagina, si produce in quanto segue: ecco i suoi due classici personaggi che parlano. Il primo ricorda: "Tutti prendono le distanze da Biden". La seconda, turandosi il naso, risponde: "Ne ha mollata un'altra?". Il riferimento è al peto che Joe Biden avrebbe "scaricato" al Cop26 di Glasgow, lo scorso novembre, e di cui avrebbe dato conto una Camilla Parker Bowles sconvolta. Per iniciso, l'aneddoto non è mai stato smentito...

Vauro, la vignetta su Biden petomane: clicca qui per vederla

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.