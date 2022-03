Vittorio Feltri, "perché gli ucraini mi fanno incazz***": l'ultimo schiaffo a Volodymyr Zelensky

31 marzo 2022 a

a

a

Vittorio Feltri ha sempre sostenuto che l'Ucraina se vuole fermare il massacro del suo popolo deve cedere. E ora in un post pubblicato sul suo profilo Twitter il direttore editoriale di Libero scrive: "Putin e i russi mi fanno orrore mentre gli ucraini mi fanno incazza***". E conclude amaro: "Il rischio anzi la certezza è una ecatombe".

"Inaccettabile". Lavrov sposta il fronte bellico. Drammatica escalation in Afghanistan: l'asse Mosca-talebani contro la Nato

Un tweet che ha scatenato il popolo social: "Come sempre ha ragione lei, ci troviamo di fronte a due pazzi scriteriati che hanno messo in pericolo un intero continente per la gioia di Stati Uniti e Cina", si legge. "Hanno bisogno di qualche decina di migliaia di morti per sedersi al tavolo della pace (cit.)", scrive uno. "Nella vita, e non sempre dipende da noi, viene il momento di dover chinare la testa o morire da eroi", aggiunge un altro. E ancora: "A me fa orrore pure l'America che questa guerra l'ha fomentata, istigata e non vuole finisca".

Diretta "Un gravissimo errore di valutazione". Macron rimuove il capo dell'intelligence militare, caos all'Eliseo

Intanto è salito ancora il bilancio delle vittime dell'attacco russo di martedì contro l'edificio dell'amministrazione della città di Mykolaiv, nel sud dell'Ucraina. Su Facebook il servizio statale di emergenza ucraino conferma che "20 persone sono morte per l'impatto di un missile" lanciato dal "nemico contro l'edificio dell'amministrazione regionale".

"Bombardieri con armi nucleari". Russia, violato lo spazio aereo svedese: minaccia alla Nato? "Non è un incidente"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.