Rula Jebreal, Vladimir Putin e il sospetto: "Se lui non è il nemico, chi sono gli alleati?"

01 aprile 2022 a

a

a

"A coloro che dicono che Vladimir Putin non è il nemico perché il nemico mostruoso è la guerra - scrive Rula Jebreal su Twitter -: ma vi state rendendo conto che questa guerra l'ha orchestrata Putin? Se minacciare l'Europa con guerre nucleari e massacrare l'Ucraina non fa di Putin il vero nemico, allora chi sono gli alleati?". La giornalista israeliana palestinese con cittadinanza italiana si schiera senza se e senza ma a favore del sostegno al governo di Kiev e del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Parole durissime, non isolate. Quotidianamente la Jebreal si espone contro gli orrori della guerra russa.

Toni Capuozzo contro Zelensky e Ucraina: "Guerra sporca, cos'è successo in Donbass" | Video

"Hanno bombardato un teatro a Mariupol dove c’era scritto bambini. È stata bombardata anche la Croce Rossa, 160mila ucraini sono senza acqua o cibo. Putin rifiuta di far passare gli aiuti umanitari. Siria docet! Morire di fame o morire sotto dittatura?", è l'inquietante e amarissimo dilemma. O ancora: "Le ucraine sotto le bombe scrivono come evitare gravidanze in caso di stupro da parte dei soldati russi—se uccidere i cani per non morire di fame. Prendo atto, per tanti in Italia la soluzione: gli ucraini devono sottomettersi alla dittatura. Il degrado morale/democratico è spaventoso".

"Ho paura di vedere Putin all'angolo, offritegli una via d'uscita". Toni Capuozzo, il più inquietante dei sospetti: che fine faremo





Un mese fa ad Atlantide su La7, intervistata da Andrea Purgatori, rincarava la dose sul presidente russo, definito "un uomo isolato e paranoico. Durante la pandemia si nascondeva letteralmente. L'immagine del tavolo lunghissimo, per esempio: era terrorizzato dal portarsi il Covid in casa. L'unico leader che ha incontrato da vicino è stato Bolsonaro, gli ha fatto fare tre tamponi poi chissà cosa ha fatto con il suo Dna. Si è circondato di yes-men, è un dittatore paranoico, pericolosissimo". Secondo la Jebreal Putin è rimasto "sorpreso da quello che è accaduto, Germania ed Europa hanno disposto sanzioni devastanti, gli oligarchi sono terrorizzati, i russi sono ostaggi di un dittatore, se metti un commento su Twitter a favore della pace ti arrestano, arrestano mamme e bambini che mettono i fiori davanti all'ambasciata ucraina. Putin - concludeva - commetterà i crimini di guerra che ha già commesso in Cecenia e Siria, e lo farà nel cuore dell'Europa. Questo uomo è impazzito".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.