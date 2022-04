Vladimir Putin, giallo sulla valigetta apparsa in pubblico: "Non se ne separa mai". Il pesante sospetto

09 aprile 2022 a

Vladimir Putin torna a farsi vedere in pubblico. L'occasione sono i funerali di Vladimir Zhirinovsky, stretto alleato del presidente russo. Qui lo zar si è presentato con in mano un mazzo di rose rosse da appoggiare sul feretro. Con lui diverse guardie del corpo. Ma è un agente di sicurezza in particolare ad attirare l'attenzione. Nelle foto si vede l'uomo che reggeva una valigetta alquanto sospetta. Secondo molti si tratta della famigerata Chaget con i codici nucleari.

D'altronde non è la prima volta che la si vede. In altre occasioni il presidente russo era apparso fuori dal Cremlino con la stessa valigetta accanto a sé e sempre custodita da un uomo armato. Lo zar - assicura chi lo segue da tempo - non se ne separa mai. Per alcuni analisti la volontà di mostrare in pubblico la valigetta è una chiara intenzione di Putin di voler "minacciare" sul suo utilizzo.

In totale ci sarebbe tre valigette simili: una custodita dal ministro della Difesa Sergej Shoigu e un'altra dal capo dell'esercito Valerij Gerasimov. Affinché avvenga il lancio della atomica russa, la conferma dell'ordine deve arrivare da tutte e tre le autorità citate. Autorità tra le più importanti di tutta la Russia.

