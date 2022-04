CartaBianca, Mauro Corona: "Putin e il gesto nobile di Berlusconi", lo schiaffo a chi odia il Cav

13 aprile 2022 a

a

a

Come ogni martedì sera, ecco in onda su Rai 3 CartaBianca di Bianca Berlinguer. E come ogni martedì sera - e il 12 aprile non ha certo fatto eccezione - ecco che la puntata del talk-show di approfondimento su politica e attualità si apre con la copertina dello scrittore e montanaro Mauro Corona, il quale spazia un po' su tutti gli argomenti principali degli ultimi sette giorni.

"Riprovevole, per mezzo punto di share...". Franco Di Mare sbrocca contro Bianca Berlinguer, un terremoto a Rai 3

E uno di questi argomenti è Silvio Berlusconi, il quale ha speso parole di condanna nei confronti di Vladimir Putin e dell'invasione russa dell'Ucraina. Parole che si sono fatte attendere un po' e che, per questo, sono valse al Cav delle critiche da parte degli eterni nemici. Eppure Corona la vede in un modo differente, riflettendo anche sul rapporto che legava Berlusconi a Putin, almeno alla versione di Putin che ha preceduto gli orrori di questa guerra. "Berlusconi ha capito che Putin non era la persona che pensava e ha fatto marcia indietro. Un gesto nobile che non ho sentito da altri", sottolinea Corona.

"Guerra nucleare? No, che cosa mi spaventa di più". Dopo Bucha, un inquietante Mauro Corona

Dunque, una battuta sui durissimi lockdown anti-Covid in Cina, paese dal quale ci arrivano immagini raccapriccianti relative alla repressione delle autorità locali. "Il lockdown di Shanghai? Le dittature mi hanno sempre fatto orrore e ribrezzo. Finalmente i cittadini si ribellano, fanno bene. Non so se la pagheranno cara", sottolinea riferendosi alle proteste esplose in Cina. Infine, una riflessione tra guerra e infanzia: "Se chiudo gli occhi vedo l’inverno con mio nonno. Eravamo stati abbandonati dai genitori e passavamo l'inverno con questo vecchio laborioso che ci insegnava a lavorare con le mani. Le case erano piene di silenzi, il camino era sempre acceso", conclude Mauro Corona.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.