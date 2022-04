Papa Francesco "penultimo Pontefice, poi la fine del mondo": la catastrofica profezia di Malachia

16 aprile 2022 a

"Papa Francesco penultimo Pontefice": questo quanto si legge nella Profezia di Malachia, un testo attribuito a san Malachia, arcivescovo di Armagh vissuto nel XII secolo, contenente 112 brevi motti in latino riguardanti i papi. Secondo questa profezia, come spiega Affariitaliani, dopo Bergoglio ci sarebbe solo un altro Papa, l'ultimo, Pietro, chiamato a occuparsi delle difficoltà della chiesa. Proprio lui assisterà alla fine di Roma.

La previsione di un'Apocalisse preoccupa soprattutto per via del momento storico che stiamo vivendo. La guerra cominciata dai russi in Ucraina non accenna a fermarsi e il rischio è che si arrivi a un punto di non ritorno. In un periodo come questo molti guardano anche alle profezie che, pur non avendo assolutamente nulla di scientifico, spingono i più curiosi a dare una sbirciatina. Le più famose sono sicuramente quelle di Nostradamus. Ma adesso anche quelle di Malachia stanno attirando una certa attenzione.

In ogni caso, però, secondo gran parte degli storici, il manoscritto di Malachia sarebbe un falso storico, redatto nella seconda metà del XVI secolo. Il testo, infatti, non conterrebbe nessuna previsione del futuro: si tratterebbe solo di promemoria sul fatto che la sequenza dei papi sarà comunque destinata a finire.

