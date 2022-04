In Onda, Marcello Sorgi: "La situazione a Mariupol sta peggiorando, cosa farà adesso Zelensky"

16 aprile 2022 a

"Mi ha colpito molto il termine 'ripulire' usato da Mosca, è un termine da nazisti, fa venire in mente la pulizia etnica": Marcello Sorgi, ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda su La7, ha commentato così la notizia data dai russi, secondo cui Mariupol sarebbe stato ripulita, appunto, dai militanti di Azov.

L'editorialista de La Stampa, poi, ha espresso una sua opinione anche sul ruolo della città portuale in questo conflitto: "Sapevo che Mariupol sarebbe stata centrale in questa guerra. Io però pensavo che se Putin fosse riuscito ad alzare la bandiera russa su Mariupol, poi avrebbe dichiarato la guerra finita. E invece ora mi sembra che la situazione stia peggiorando". E in effetti Mariupol è sempre stata tra le città protagoniste degli scontri più difficili di questa guerra.

Parlando di Volodymyr Zelensky, invece, Sorgi ha ricordato le condizioni per la pace da lui presentate al tavolo del negoziato: "Lui offre la neutralità ma solo in cambio della non cessione di alcuna parte del territorio. Lotterà fino alla fine per non cedere nessuna parte". Alla fine dell'intervento di Sorgi, Parenzo è intervenuto per dare una notizia in diretta: "Il presidente ucraino ha detto di essere disponibile a incontrare Putin il prima possibile".

