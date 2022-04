Controcorrente, Maria Giovanna Maglie: "Embargo totale del gas russo?". La profezia: cosa sarà dell'Italia

17 aprile 2022 a

"E’ realistico pensare a un embargo totale del gas russo?": Maria Giovanna Maglie ha provato a rispondere a questa domanda in collegamento con Veronica Gentili a Controcorrente su Rete 4. Secondo la giornalista, però, gli sbagli commessi in passato dal nostro Paese adesso rendono tutto più complicato e soprattutto ci obbligano a rivolgerci a Paesi diversi dalla Russia per i rifornimenti.

"Putin può trovare un mercato con cui sostituirci, quello dell'Asia, lo ha anche minacciato in un discorso - ha ricordato la Maglie, che è andata avanti col suo ragionamento -. Noi adesso abbiamo bisogno di molto tempo, perché paghiamo gli errori fatti prima della guerra". Quali sono questi errori secondo la giornalista? "Abbiamo costruito uno strapotere della Germania che ha fatto sì che privilegiassimo quegli acquisti e quelle risorse rispetto ad altre strade che battiamo ora con l’Algeria", ha spiegato.

"L’Italia ha il gas, ha una serie di strumenti tra rinnovabili e non rinnovabili", ha proseguito l'ospite della Gentili. Che poi ha spiegato che probabilmente il nostro Paese non è stato in grado di sfruttare le risorse che aveva a disposizione: "Avevamo gli strumenti per attrezzarci, ma abbiamo in questi anni scelto una strada che ora ci obbliga ad avere terrore dell’embargo".

