Sergej Shoigu, "il video al Cremlino un montaggio": il sospetto e lo strano dettaglio sulla schiena

Nemmeno l'ultimo video riesce a coinvolgere i più complottisti delle condizioni di Sergej Shoigu. Da tempo il ministro della Difesa russo è al centro dell'attenzione: prima le voci sulla sua misteriosa sparizione, poi quelle su un infarto non naturale. Insomma, quanto basta per scatenare le più disparate teorie. Tra queste c'è anche quella che accusa il filmato di ieri di essere un "fotomontaggio". Per alcuni il video che vede Vladimir Putin con davanti Shoigu, intento ad annunciare la presa della città ucraina di Mariupol, è un fake.

"È possibile che il video sia un montaggio. In particolare, osservatori hanno notato una schiena incurvata in modo insolito e movimenti innaturali della testa di Putin", scrive Ukrainska Pravda, che pubblica un link a uno spezzone del filmato postato su Telegram dall'agenzia di stampa statale Ria Novosti. Il video della durata di un minuto e 17 secondi vede i due seduti a un piccolo tavolo, l'uno di fronte all'altro: nelle immagini parla quasi esclusivamente il presidente russo, che appare con la testa incassata tra le spalle ricurve, mentre il ministro della Difesa si limita ad annuire.

Già settimane fa alcuni filmati che ritraevano Shoigu sono stati contestati. In particolare quello che vedeva il ministro collegarsi a una videoconferenza con lo zar. Qui le immagini erano alquanto mosse, tanto da far pensare che fosse tutta una finzione. D'altronde lo stesso Cremlino ha sempre negato le notizie dell'infarto e dei problemi di salute di Sergej.

