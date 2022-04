Rocco Siffredi, "una notte con lui": mega-orgia a casa del politico, la bomba che fa parlare mezza Roma

21 aprile 2022 a

Rocco Siffredi sarà in Puglia per festeggiare il primo maggio in maniera diversa dal solito. Il re italiano del porno sarà infatti protagonista di una serata erotica collettiva, con annesse trasgressioni: il club in cui si svolgerà l’evento è stato preso d’assalto dalle richieste di prenotazione, segno che gli organizzatori hanno fatto centro. Dagospia ha aggiunto altro pepe titolando “Rocco a casa di ta-Rocco, primo maggio in versione porno a Ceglie Messapica (comune di origine di ta-Rocco Casalino)”.

L’ex portavoce del premier Giuseppe Conte ovviamente non c’entra nulla con l’evento, almeno da quanto si sa. Evento che inizierà a partire dalle 22 della notte di sabato 30 aprile, con proseguimento fino all’alba del primo maggio. Il tutto all’interno di un locale privé per coppie e singoli, che è considerato tra i cinque migliori club italiani di questo genere. Siffredi ha pubblicato un video sui social in cui ha definito questa festa “l’evento dell’anno”, chiarendo di voler “festeggiare il giorno più bello dell’anno, il primo maggio, festa dei lavoratori”.

Tra l’altro la Puglia porta bene a Siffredi, dato che da quelle parti ha scoperto Filomena Mastromarino, diventata famosa come attrice hard con il nome di Malena. Inoltre sull’evento del primo maggio Siffredi ha chiarito che per l’ingresso è obbligatorio esibire certificazioni di analisi cliniche.

