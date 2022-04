Guido Crosetto, fucilata a Mario Draghi: "Solo da noi si ha paura a tutelare la nazione"

27 aprile 2022 a

a

a

"Ci raccontano da giorni che la Germania di Schröder e Merkel ha sempre pensato agli interessi tedeschi prima di quelli europei. Pazzesco. Chi l’avrebbe mai detto": Guido Crosetto su Twitter ironizza sullo stupore di chi crede che non sia normale mettere i propri interessi davanti a quelli degli altri. Tant'è che poi fa l'esempio anche di un altro Paese: "Parliamo della Francia di Macron, Hollande, Sarkozy, Chirac?".

Il problema, secondo l'ex coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia, è che questa tendenza manchi solo in Italia: "Solo da noi si ha paura di tutelare l’interesse nazionale". Una vera e propria stoccata al governo presieduto da Mario Draghi in merito alla guerra in Ucraina. Un conflitto che sta mettendo in seria difficoltà tutti gli equilibri a livello internazionale.

La critica di Crosetto, come interpreta il Tempo, potrebbe essere rivolta soprattutto a Mario Draghi, considerato troppo appiattito sulle posizioni degli Stati Uniti e della Nato. L'imprenditore, così come la leader di FdI Giorgia Meloni, sa bene quanto sia importante aiutare l’Ucraina a difendersi, ma sa anche che è importante prendere atto del fatto che un'economia di guerra è sempre più vicina. Cosa significa questo? Zero crescita, ma anche aumento della povertà, della criminalità e delle tensioni a livello sociale.

