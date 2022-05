In Onda, Parenzo da incubo: "Fonti sostengono che...", attacco nucleare alle capitali europee?

01 maggio 2022 a

A In Onda, nella puntata su La7 di sabato 30 aprile, si fa il punto sulla giornata di guerra in Ucraina. Giornata convulsa, con una recrudescenza degli attacchi su Odessa e con le voci rilanciate da più fonti circa "la guerra totale" che Vladimir Putin potrebbe dichiarare il 9 maggio, il giorno della parata della vittoria.

E nel cappello introduttivo alla trasmissione, David Parenzo riassume tutti questi argomenti. E il quadro che emerge è assolutamente angosciante: "Siamo al 66esimo giorno di guerra. Odessa è sotto attacco, ci sono stati dei bombardamenti ed è stato colpito l'aeroporto", premette Parenzo, al suo fianco Concita De Gregorio.

"Fonti inglesi sostengono che Putin annuncerà la guerra totale a Kiev il 9 maggio. Notizia che avrebbe una sua sostanza soprattutto andando a vedere cosa accade sulla tv russa in queste ore. Attraverso uno dei suoi anchorman più famosi ha fatto vedere come con un missile Sarmat su Londra la città sparirebbe in 120 secondi, mentre Berlino in 106 secondi. Dunque le parole di Sergei Lavrov, secondo cui i negoziati non stanno andando bene, l'Occidente deve prendere atto della nuova realtà geopolitica", conclude Parenzo. Insomma, il sillogismo avanzato da Parenzo è chiaro. E terrificante: 9 maggio e "guerra totale" più propaganda alla tv russa circa l'attacco nucleare sulle capitali europee. Mancano pochi giorni all'Apocalisse?

