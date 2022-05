Non è l'arena, la escort: "Chi sono i miei clienti": soldi, sesso e droga, trema la politica italiana

02 maggio 2022 a

Se facesse i nomi potrebbe "mettere in crisi la politica italiana". La escort anonima intervistata da Marco Agostini per Non è l'arena, condotta da Massimo Giletti e andata in onda nella puntata del primo maggio su La7, rivela infatti chi sono i suoi clienti: tutti imprenditori, politici e magistrati famosi: "Sono tutti potenti, importanti. Dall'imprenditore in trasferta che vuole compagnia per un paio d'ore, politici, personaggi dello spettacolo. Politici di livello nazionale che vanno in televisione", precisa.

Il video dell'intervista di Marco Agostini alla escort mandata in onda a Non è l'arena

Per quanto riguarda l'ingaggio, "mandano qualcuno, un collaboratore o l'autista, qualcuno di loro fiducia, mi paga un'ora e mi propone la situazione. Mi dice che si tratta di una persona importante. Mi paga anticipatamente e mi manda una macchina a prendere. Vado sempre io da loro, hanno sempre dei posti dove mi possono ospitare", racconta.

Al momento dell'incontro, prosegue la escort, "mi vengono tolti i telefoni, vengo perquisita per verificare che non abbia telecamerine, microspie nascoste. Poi si passa all'atto pratico". E attenzione, "non si parla mai di soldi, le cifre sono sempre consistenti. Una volta ho ricevuto 5mila euro per un'ora e mezza e una volta un Cartier bellissimo. Amano essere generosi". E poi sì, "hanno tutti famiglia, sono sposati, tutti."

In una occasione ha visto anche circolare della droga. "Mi è capitato a una festa privata con magistrati e personaggi molto potenti magari non conosciuti all'opinione pubblica", rivela la escort. C'era di tutto, cocaina, droga delle stupro... C'erano anche ragazze molto giovani. Ho detto che non volevo più essere invitata a una roba del genere". Ma i nomi no, quelli non li farà mai, neanche sotto compenso, "non sono così stupida", "mi rovinerei".

