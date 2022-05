Lucia Bramieri in ospedale, la foto choc: come è ridotta adesso

02 maggio 2022 a

La foto di Lucia Bramieri in ospedale fa il giro dei social. L'ex concorrente del Grande Fratello di Barbara d'Urso non sta bene. “Stavo male da mesi”, scrive su Instagram. Subito la Bramieri, che è scomparsa dai radar della tv, riceve decine e decine di messaggi di supporto.

Molta preoccupazione per lei, che non aveva fatto trapelare nulla. La vedova di Cesare, figlio del famoso comico Gino Bramieri, ha destato di recente l’apprensione dei propri follower, condividendo uno scatto racconta di essersi sottoposta a un controllo medico a causa di un malessere accusato da diversi mesi. Tantissimi personaggi dello spettacolo e non solo l'hanno inondata di messaggi.

Cosa è accaduto alla Bramieri? “Ero molto indecisa se pubblicare questa foto“, ammette nel post condiviso di recente sulla propria pagina Instagram. "La vita non è solo lustrini paillettes e tacchi a spillo", scrive ancora. Una frase che lascia tutti senza parole perché sembra che stia davvero male. Quali problemi di salute? Mistero. Sandra Milo, Loredana Lecciso e l’ex gieffina Rebecca De Pasquale hanno sin da subito mandato un messaggio alla vedova di Bramieri. Lei, per adesso, non ha raccontato altro.

Di lei, intanto, si erano perse le tracce. Per qualche anno è finita in tv prima per la questione del Telegatto di suo suocero, il grande Gino Bramieri. Poi per il Grande Fratello di Barbara d'Urso. Ma la Bramieri ha continuato ad animare le cronache televisive con le puntate di Pomeriggio 5 e Live (il programma che Barbara d'Urso conduceva in prima serata). Anche per lei, dopo la fase dell'epurazione del format, è arrivato lo stop.

