Toto Cutugno, la frase dalla Bortone che fa tremare i fan: "Periodo difficile..."

Toto Cutugno non sta attraversando un momento facile. Il cantante di fatto sta facendo i conti con alcuni prblemi personali che lo tengono lontano dalle scene. A rivelare il momento difficile di Toto Cutugno è stato il compositore Franco Fasano, ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno. Con una frase ha lasciato intendere che questo momento della vita del cantante non è affatto facile. Queste le sue parole piuttosto chiare: "Toto ha attraversato un periodo difficile della sua vita. Però ci sentiamo ancora". Il compositore non ha voluto aggiungere altro ma basta poco per capire quanto sono gravi i problemi che ha dovuto affrontare Cutugno. L'ultimo segnale sui social di Toto Cutugno risale alla scorsa Pasqua. Un messaggio con cui il cantante ha voluto fare gli auguri a tutti i suoi fan e a tutti i suoi ammiratori. Di certo, la frase di Fasano potrebbe far pensare a un problema di salute.

Ma di fatto solo Toto Cutugno può spiegare i motivi della sua assenza dalle scene. Qualche tempo fa si era parlato, come riporta Gossip e tv, di uno show in Rai proprio dedicato al cantante, una serata tributo speciale per rivivere tutte le sue canzoni. A quanto pare, al momento, il progetto sarebbe sfumato. Per quanto riguarda il suo stato di salute va ricordato che nel 2009, Toto Cutugno ha fatto i conti un tumore alla prostata.

Un gravissimo problema di salute superato grazie all'affetto dei suoi amici e della famiglia. Tra gli amici va ricordato il sostegno ricevuto da Al Bano Carrisi. I due sarebbero legatissimi e proprio nei momenti di difficoltà il cantante di Cellino San Marco ha mostrato tutta la sua vicinanza a Toto Cutugno. Di certo però la sua assenza dalle scene desta qualche sospetto. I suoi fan attendono con ansia un suo ritorno, al più presto, sul palco.

