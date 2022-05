Vladimir Putin "confuso e ansimante", come lo ha sorpreso la spia Karpichkov: "E per stare in piedi..."

04 maggio 2022 a

a

a

Continuano le speculazioni sulle condizioni di salute di Vladimir Putin, che a ottobre compirà 70 anni. Per i servizi segreti occidentali ogni occasione è buona per suggerire che il presidente russo soffra di seri problemi: dal morbo di Parkinson alla demenza di stadio iniziale, sono tante le ipotesi circolate in questi primi due mesi di guerra in Ucraina. Adesso Boris Karpichkov, ex agente del Kgb che vive nel Regno Unito dopo essere stato bollato come disertore russo, ha aggiunto altra carne sul fuoco.

"Perché quelli ridono?". La russa Nadana, la rissa con Floris dopo pochi secondi: "Questa è censura" | Video

“È pazzo e ossessionato da idee paranoiche - ha dichiarato Karpichkov al Sun - vede tutti, compresi gli uomini all’interno dei servizi di sicurezza russi e anche all’interno della sua cerchia ristretta, come traditori. È così sospettoso e così ossessionato dalle sue idee paranoiche che ora può essere paragonato al tiranno di Stalin”. Al Cremlino sono sempre state smentite le voci sulle condizioni di salute di Putin, ma secondo l’ex spia russa neanche gli uomini più fidati del presidente sarebbero a conoscenza dei suoi presunti problemi.

La spia svela il futuro di Putin: "Ha firmato la sua condanna. Come finirà tutto..."

Tra l’altro il Sun riporta che Putin nel suo ultimo discorso è apparso “confuso e ansimante”: il presidente sembrava faticare a riprendere fiato e si è fermato più volte durante il suo intervento, commettendo degli inciampi verbali e apparendo molto stanco. Ciò si aggiunge al faccia a faccia con il ministro Sergei Shoigu, durante il quale Putin è stato filmato mentre si aggrappava al tavolo e si incurvava: ciò ha alimentato ulteriori voci secondo cui sarebbe affetto dal Parkinson. “È un Putin sorprendentemente indebolito rispetto all’uomo che abbiamo osservato anche pochi anni fa - ha dichiarato al Sun il professore Erik Bucy, esperto di linguaggio del corpo della Texas Tech University - un presidente abile non avrebbe bisogno di tenersi in piedi con una mano tesa per fare leva e non si preoccuperebbe di tenere entrambi i piedi piantati per terra”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.