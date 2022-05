Ugo Mattei-choc contro Mario Draghi: "In Russia i dissidenti li ammazzano, ma in Italia..."

04 maggio 2022 a

"Se lei vivesse in Russia, farebbe una gran fatica a dire le cose che non piacciono a Putin": queste le parole con cui Myrta Merlino si è rivolta al giurista Ugo Mattei nella puntata de L'Aria che tira andata in onda questa mattina su La7. "La verità è che in Italia l'uomo forte c'è ed è Mario Draghi - ha replicato lui -. A livello europeo si sta proponendo come sostituto di quello che era il ruolo precedente della Gran Bretagna. Non sta facendo gli interessi del nostro Paese e gli italiani se ne stanno accorgendo".

"Ma lei si ricorda com'è arrivato Draghi in Italia? L'abbiamo praticamente implorato di venire da noi", ha controbattuto allora la conduttrice. E il professore ha detto: "Draghi l'ha implorato Mattarella, che aveva bombardato Belgrado, gli italiani non si esprimono politicamente da molto tempo e c'è in corso una sospensione sostanziale di quelle che sono le agibilità democratiche in questo Paese. La protezione del dissenso è essenziale per qualsiasi decisione democratica abbia a cuore il bene comune".

Ugo Mattei a L'Aria che tira, il video

Secondo il giurista Mattei, inoltre, nel nostro Paese non ci sarebbe poi tutta questa libertà: "Oggi in Italia purtroppo si è costruito un dispositivo per cui chi dissente viene sbeffeggiato e sostanzialmente tacitato. È vero che in Russia viene ammazzato, non ho difficoltà a dirlo. Non c'è limite al peggio, ma il fatto che si possa andare peggio non è una buona ragione per essere contenti di dove siamo".

