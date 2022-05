Lavrov, Caprarica sbrocca contro Giuseppe Brindisi: "Se l'obiettivo del giornalista..."

05 maggio 2022 a

a

a

Si parla ancora di Giuseppe Brindisi a L'Aria Che Tira. Il riferimento all'intervista di Rete 4 a Sergej Lavrov arriva da Antonio Caprarica. Il giornalista, ospite di Myrta Merlino nella puntata di giovedì 5 aprile su La7, non può fare a meno di lanciare una frecciata al collega: "Penso che certe cose sono contrarie alla mia deontologia personale e ai valori della nostra società libera - premette per poi aggiungere -. Penso che a essere decisivo è rendere chiaro al pubblico con chi abbiamo a che fare".

"Cosa dovevo fare?": arriva lo schiaffo da Giuseppe Brindisi per i piddini e per i rosiconi

Caprarica mette dunque in dubbio le tecniche dell'intervista, specificando che si tratta di un argomento molto complicato. Eppure ciò non gli impedisce dal criticare: "Le interviste di Oriana Fallaci vengono considerate come un esempio di grande giornalismo, ma in realtà si tratta di letteratura visto che il suo punto di vista spesso sovrastava quello dell'interlocutore". E ancora: "Se l'obiettivo del giornalista deve essere quello di portare alla luce l'opinione dell'interlocutore, Lavrov c'ha pensato da solo a demonizzarsi e a rovinarsi, perché si è reso ridicolo senza necessità che ci fosse un giornalista mettere in luce le sue incongruenze".

"Sto cercando anche Vladimir Putin. E se accetta...": dopo Lavrov, la sfida di Giuseppe Brindisi al Pd

Da qui la critica a Zona Bianca, anche senza citare la trasmissione: "Mia moglie, per metà russa e metà greca, guarda molte di queste trasmissioni e si infastidisce, mi chiede ragione della presenza dei propagandisti. Quindi capisco una parte del pubblico che avverte una forte indignazione morale rispetto alla tragedia che si sta consumando davanti ai nostri occhi". Caprarica ricorda che non dobbiamo mai dimenticare che "abbiamo di fronte un altro essere umano che ha diritto a esprimersi, anche se non dobbiamo dimenticare che questa è la parte che sta distruggendo migliaia di persone".

"Lavrov? Ma si ricorda che cosa lei diceva del Green pass?". Mario Giordano bombarda Draghi | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.