Elena Di Cioccio scatenata: "Fai schifo, sei una m... vergognati". Per lei finisce malissimo

09 maggio 2022 a

a

a

Walter Zenga adesso porta in tribunale l'ex Iena Elena Di Cioccio. L'ex portiere dell'Inter di fatto ha deciso di denunciare l'attrice e conduttrice televisiva. Il motivo? È presto detto. I fatti risalgono a poco più di un anno fa. La Di Cioccio, seguendo una puntata del Grande Fratello Vip aveva inveito sui social contro Zenga. Le parole usate sono state pesantissime: "Zenga padre parla come un 16enne bullo a suo figlio che è diventato adulto. Un padre inutile, dall'ego ipertrofico".

"Questa Nazionale emoziona, Mancini ha già vinto". Zenga a ruota libera bacchetta anche Conte: "Poteva rischiare"

Poi ancora giù insulti: "Zenga, fai schifo come uomo e come padre. Vergognati. Sei una m...a". Tutti i commenti finiti online sull'ex numero uno della Nazionale di Italia '90, non sono certo passati inosservati. E così Zenga ha deciso, su consiglio del suo legale, Davide Steccanella, di querelare Elena Di Cioccio. Adesso la pm di Milano, Maria Cardellicchio, come riporta leggo.it, ha deciso di rinviare a giudizio la conduttrice.

"Mi hanno fatto quattro dosi". Vaccino, il dramma di Walter Zenga: come lo hanno ridotto per farlo entrare in Italia

Il prossimo 16 giugno la Di Cioccio dovrà presentarsi in tribunale per difendersi dalle accuse. L'accusa principale è quella di aver "offeso la reputazione" dell'ex portiere nerazzurro. Andrea Zenga, ricordiamolo, è uno dei due figli che Walter ha avuto dalla conduttrice televisiva Roberta Termali. Il figlio di Znega dopo aveva partecipato a Temptation Island e al Gf Vip, durante il quale c'era stata una lite con il padre, commentata con toni piuttosto duri da Elena Di Cioccio.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.