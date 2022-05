Joe Biden, "finalmente...". In prima pagina sul Fatto trattato come un pazzo

11 maggio 2022 a

Disegnato (e trattato) come un pazzo. Joe Biden, in prima pagina sul Fatto quotidiano, esce a pezzi. Colpa (o merito) della matita di Mannelli, vignettista feroce di Marco Travaglio che per una volta abbandona i suoi bersagli preferiti (Matteo Salvini, Giorgia Meloni, Matteo Renzi e Maria Elena Boschi, elencati in ordine sparso) e si concentra sulle imprese del presidente americano.

Biden secondo il Fatto e non solo è uno dei responsabili della escalation militare in Ucraina. La Casa Bianca utilizzerebbe Kiev come alibi perfetto per condurre una guerra per procura contro la Russia, con l'obiettivo di arrivare a un "regime change", un clamoroso cambio di regime a Mosca. In altre parole, far cadere Vladimir Putin a suon di sanzioni economiche, armi a Volodymyr Zelensky, morti ucraini e russi, crisi migratoria, energetica e alimentare. Tutto, ovviamente, sulla pelle prima degli ucraini stessi, più o meno inconsapevoli, e poi dell'Unione europea fin qui piuttosto subalterna alle posizioni di Pentagono e Nato.





L'incontro con Mario Draghi alla Casa Bianca sembra aver segnato una piccola discontinuità, con il premier italiano che in mondovisione ha chiarito la volontà europea di arrivare alla pace e di mettere fine "alla macelleria". "Finalmente Biden incontra Draghi - chiosa Mannelli, velenoso -. Dopo settimane che si esercitava a stringere la mano al nulla". E non è chiaro se il colpo basso sia più al presidente americano (con riferimento a una sua clamorosa gaffe sul palco) o al premier italiano, giudicato il grande assente in questi due mesi e mezzo di trattative inesistenti.

