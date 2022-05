Nicola Porro sgancia la bomba: Biden e Draghi, "la menzogna sull'incontro". Come truffano l'Italia

11 maggio 2022 a

a

a

"Putin non ci ha divisi". Tutti i giornali, osserva Nicola Porro nella sua consueta video-rassegna stampa pubblicata sul suo sito, "hanno riportato questa frase venuta fuori dall'incontro tra Mario Draghi e Joe Biden in America". "Non si è capito nulla", tuona il giornalista. "La Repubblica vince l’ambrogino per il titolo più fantasioso: 'Il patto della Casa Bianca'. Porca tr***, quanto gli piace ai giornalisti. Questa è una fake news". "Il grande patto, ca***", attacca ancora Porro. "Pazzesco. La Repubblica fa questo titolo deficiente, banale e senza senso e Claudio Tito scrive nell’articolo che l'Unione europea ha dimostrato di essere irrilevante. Bene", commenta ancora Porro, "l'Italia è irrilevante e l'Ue è irrilevante ma tutti questi irrilevanti fanno il grande patto con il rilevante".

"Perché ha spedito la moglie Jill in Ucraina": Joe Biden, il più sporco dei giochi

E poi Domenico Quirico su La Stampa mette in discussione il nostro filo-atlantismo ma nessuno dice niente. Quirico, prosegue Nicola Porro, spiega "che in realtà noi abbiamo punti di vista completamente diversi dagli americani". Peccato che quando "Matteo Salvini o Giuseppe Conte fanno dichiarazioni" di questo tenore sul riarmo, "vengono considerati filo putiniani". Loro sì ma "Quirico no".

Gas, soldati e rifugiati. Biden-Draghi, il report: tutti i dettagli del pericoloso "patto della Casa Bianca"

Infine, conclude Nicola Porro, "è bellissimo su Mf l'articolo sulle tasse invisibili di Angela Zoppo che parla di che fine ha fatto, per esempio, "la tassa sugli extra-profitti…".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.