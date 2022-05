Vladimir Putin, il successore spunta alla parata: chi è Dmitry Kovalev

11 maggio 2022 a

a

a

Con la guerra in corso, le voci su una presunta malattia e i rumors su un possibile golpe, sono in tanti a chiedersi chi sarà il successore di Vladimir Putin. La risposta però potrebbe essere arrivata. Non è infatti passata inosservata la presenza, quasi fissa, di un uomo accanto dello zar durante la parata del 9 maggio. Si tratta di Dmitry Kovalev, capo del dipartimento dell’amministrazione presidenziale. Con lui Putin è stato ripreso mentre parla a bassa voce.

"Massiccio infarto non per cause naturali". Indiscrezioni drammatiche su Shoigu, tentato omicidio finito male: "E se sopravvive..."

Il pilota Igor Sushko, che già aveva sollevato dubbi sulla veridicità delle immagini della Pasqua ortodossa, su Twitter ha pubblicato un filmato con cui identifica l'interlocutore al tempo misterioso. A confermare l'identità poi è stato l'account Telegram Baza. Kovalev, oltre a essere una giovane promessa in campo politico, è uno dei potenziali successori del presidente russo. Ma come hanno fatto a conoscersi? Secondo diverse fonti i due sarebbero grandi frequentatori delle piste da hockey dove si sarebbero incontrati per la prima volta.

"Il video è un montaggio": il sospetto su Shoigu al Cremlino e quello strano dettaglio sulla sua schiena | Guarda

Sul 36enne si sa ben poco, così come sul possibile successore dello zar. D'altronde il leader russo ha più volte commentato la possibilità di essere sostituito, anche se non ha mai indicato quando potrebbe rinunciare alla rielezione. "Ho legato la mia intera vita, il mio intero destino, al destino del mio paese a tal punto che non c'è un obiettivo più significativo nella mia vita del rafforzamento della Russia", aveva detto tempo fa in un'intervista. E ancora: "Se vedo una persona, anche se quella persona è critica nei miei confronti, pronta a sacrificare tutta la sua vita a questo paese, farò di tutto per assicurarmi che riceva sostegno".

"Confuso e ansimante": così la spia Karpichkov ha sorpreso Vladimir Putin, "e per stare in piedi..."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.