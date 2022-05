PiazzaPulita, Sardoni umilia Conte: "Per lei in questa partita...". Il grillino balbetta, una scena raggelante

13 maggio 2022 a

"Il problema non è Zelensky, è a Mosca", "I problemi sono dappertutto": il botta e risposta è avvenuto tra Alessandra Sardoni e Giuseppe Conte a PiazzaPulita su La7. I due hanno parlato della guerra in Ucraina e delle possibili soluzioni per la fine del conflitto. "Se il problema è a Mosca, le parole che dice lei potrebbero anche essere fraintese o lette come un suggerimento a Zelensky su una resa", ha detto la giornalista di La7. Cui il leader del M5s ha risposto: "Non mi fraintenda, noi abbiamo sostenuto l'Ucraina fin dall'inizio".

Conte però ha aggiunto: "E' chiaro che dobbiamo essere informati sui termini del negoziato. Ci siamo lasciati coinvolgere indirettamente in questo conflitto e abbiamo tutto il diritto di essere edotti delle condizioni e dei termini di questo negoziato". La Sardoni però ha insistito e gli ha chiesto: "Secondo lei chi è che non è ragionevole in questa partita?". Una domanda a cui l'ex premier non ha saputo rispondere: "Non ho gli strumenti e le informazioni dirette per fare valutazioni, sono nella sua stessa condizione, leggiamo delle dichiarazioni".

Botta e risposta tra Alessandra Sardoni e Giuseppe Conte a PiazzaPulita, il video

Conte, insomma, ha sostenuto la necessità di una trattativa, non sapendo però scendere nei dettagli di un eventuale compromesso. Rivolgendosi ancora una volta alla Sardoni, infatti, ha detto: "Io non voglio improvvisare qui e adesso i termini e le condizioni di un negoziato".

