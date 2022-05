Non è l'arena, Alessandro Sallusti contro Paragone: "Mi fai più paura tu del russo"

16 maggio 2022 a

Si è accesa la polemica nello studio di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7 dopo che sono state mandate in onda alcune immagini sconcertanti delle torture in un carcere russo. A commentare il filmato è stato innanzitutto Gianluigi Paragone che, riferendosi a Luca Telese e alle sue critiche, ha detto: "Fai il bullo col giornalista russo". Nel video, infatti, c'era un reporter che commentava gli episodi di violenza. "Quando si tortura un uomo non esiste il bullismo. Hai visto quelle immagini? Non fare l'amico del giaguaro. Difendi il waterboarding", ha risposto allora Telese.

Subito dopo è intervenuto il direttore di Libero Alessandro Sallusti che, rivolgendosi al leader di ItalExit, ha detto: "Mi fa più paura lui che il giornalista russo, capisco che il suo bacino elettorale è quella gente lì...ma è comunque gente dalla quale io starei alla larga". Immediata la replica di Paragone, che ha risposto: "Ricordati Berlusconi col mitra". A quel punto Sallusti ha controbattuto: "Guarda che tu sei stato berlusconiano a lungo. Lasciamo perdere, è più semplice ragionare col russo che con te".

Paragone, però, ha insistito: "Quel povero disgraziato di giornalista russo ha criticato immediatamente quelle immagini e voi ci siete andati sopra ugualmente, ma va bene, tanto il gioco è così". "Non c'è nessun gioco", ha chiosato il conduttore.

