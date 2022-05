Che tempo che fa, Luciana Littizzetto sfregiata in studio: "Cosa mi è successo"

16 maggio 2022 a

Luciana Littizzetto ha fatto preoccupare tutti a Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai 3. La comica torinese, infatti, si è presentata in studio con un grande cerotto bianco sulla fronte. Poi, prima di iniziare il suo intervento, è stata lei stessa a spiegare cosa le fosse successo: "Son caduta da seduta! Guarda che non è una roba facile!", ha detto, facendo ridere tutti.

La Littizzetto, poi, ha scritto e letto una lettera a Elisabetta Franchi, la stilista italiana finita al centro della bufera per alcune sue dichiarazioni sulle donne lavoratrici. "Io da imprenditore preferisco gli uomini nei ruoli chiave. Le donne solo se sono 'anta'", questo il pensiero da lei espresso durante un evento. "Sarò franca, Franchi - ha iniziato la comica -. Non volevo scriverti perché so cosa vuol dire essere massacrati, trovarsi con un cappotto di cacca da un giorno all'altro che tu da stilista non hai mai provato... ma non volevo neanche restare in silenzio".

"So bene che per un imprenditore una dipendente in maternità è una discreta rottura di pa**e ma l’Inps copre l’80% dello stipendio e all’imprenditore - tolte le tasse - spetta molto poco. Il problema è formare un nuovo dipendente e pagare pure lui o lei", ha continuato la Littizzetto. Che infine ha aggiunto: "Gli uomini possono avere diciotto mogli, trenta famiglie, gli amici del calcetto, quelli del circolo del golf, quelli del bridge… anzi, più socialità hanno, più fanno carriera. Le donne invece devono essere monache di clausura".

