Battaglione Azov, "sperano solo di defecare": agghiacciante gaffe, Carlo De Benedetti che dice?

Un appuntamento fisso, quello con "Le pulci di notte" di Stefano Lorenzetto, la rubrica rilanciata da Italia Oggi in cui il giornalista mette in evidenza gaffe e sfondoni in cui incappa su quotidiani e siti nel corso della settimana. Tra le sue vittime preferite, come è noto, c'è Veronica Gentili, la quale però - quasi incredibilmente - questa settimana non viene infilzata. Insomma, una settimana senza sfondoni per lady Controcorrente.

"Battaglione Azov, si sparano da soli". Voci terrificanti dal budello d'acciaio: Azovstal, così finisce "il mito dei partigiani"

Ma uno scivolone, strepitoso, è quello in cui incappa Domani, il quotidiano di Carlo De Benedetti e diretto da Stefano Feltri. Si parla dell'epica battaglia alla fonderia Azovstal di Mariupol, dell'evacuazione dei marines e dei soldati del battaglione Azov. Ed ecco che nel titolo di Domani si legge: "A Kharkiv gli ucraini avanzano. Nell'Azovstal si spera all'evacuazione". Insomma, bene ma non benissimo. E infatti un tagliente Lorenzetto commenta: "Cioè, si spera solo al momento di defecare?". Nulla da aggiungere.

"In che prigione hanno deportato gli evacuati del battaglione Azov": trappola mortale, la foto-choc | Guarda

Dunque, nel mirino anche il professor Alessandro Orsini per il suo intervento sul Fatto Quotidiano in cui rispondeva alle critiche rivolte da Furio Colombo a Marco Travaglio per la scelta di dargli voce. "Tutti noi, professori e non, collaboratori del Fatto e non, siamo esposti al giudizio degli altri: dei colleghi, degli studenti, dei lettori, dei telespettatori, dei cittadini tutti, puntualizza il professor Alessandro Orsini sul quotidiano diretto da Marco Travaglio", premette Lorenzetto. Dunque la stoccata: "Il signore di La Palisse non avrebbe saputo dirlo meglio. Per dimostrargli che ha ragione, da lettori e da cittadini lo informiamo che l’avverbio negativo olofrastico (così chiamato perché, da solo, costituisce un’intera frase) è soltanto no", conclude Lorenzetto.

