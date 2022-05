Katerina Tikhonova? "Zelensky, il suo amante": pare che la figlia segreta di Putin

19 maggio 2022 a

Una vera e propria beffa per Vladimir Putin: il fidanzato della figlia Katerina Tikhonova è Zelensky. Proprio così. Non si tratta dello stesso Volodymyr Zelensky a cui il presidente russo ha dichiarato guerra, bensì di Igor, omonimo un ballerino professionista. Il 52enne, che nulla avrebbe a che fare con il leader ucraino, è stato il regista che fino a poco tempo fa era a capo del Bavarian State Ballet. Stando al quotidiano tedesco Der Spiegel le sanzioni avrebbero costretto Katerina a interrompere i suoi voli regolari da Mosca a Monaco, dove l'amante vive e dove veniva accompagnata regolarmente dalle guardie dei servizi segreti russi.

In due anni la figlia dello zar sarebbe volata nel Principato più di 50 volte. Ma a nulla è servito il cambio di cognome (la secondogenita ha preso quello della nonna materna), anche la Tikhonova per la sua vicinanza a Putin è finita nel mirino dell'Occidente. La ragazza, nata dal matrimonio dello zar con Lyudmila Putina, era sposata col miliardario 40enne Kirill Shamalov. I due si sono però lasciati nel 2017.

Da quel momento sarebbe cominciata la relazione con Zelensky, anche lui appena uscito da un matrimonio con la coreografa Yana Serebryakova. Katerina, diventata direttrice dell'Istituto per la ricerca matematica sui sistemi complessi dell'Università statale di Mosca, è nota anche per essere una ballerina di rock 'n roll. In una delle tante esibizioni, è l'ipotesi più plausibile, la Tikhonova avrebbe conosciuto e poi iniziato a frequentare l'attuale compagno. E chissà cosa avrà pensato Putin una volta udito il cognome dell'uomo.

