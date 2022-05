La Juventus ha "cancellato" Dybala, gira una voce: a chi va la sua maglia...

20 maggio 2022 a

Zero titoli dopo 10 anni consecutivi fatti di successi. Per la Juve un anno da dimenticare e da non ripete nelle stagioni a venire. Supercoppa italiana e Coppa Italia sfuggite nel confronto secco contro l’Inter, e la magra consolazione del traguardo in Champions League raggiunto. Comunque fondamentale da avere quel budget a disposizione per puntare a un buon mercato estivo. Alla Continassa, intanto, sono cominciati i ragionamenti su chi merita di continuare a vestire la maglia bianconera e chi potrebbe invece approdare a Torino.

Dybala saluta, Morata verso il ritorno in Spagna

Dei giocatori a scadenza, è sicuro l'addio a Paulo Dybala, scaricato dalla Vecchia Signora senza tanti complimenti nonostante lui sperasse nel rinnovo di contratto, e probabilmente pronto a vestire la maglia dell’Inter la prossima stagione. Molto probabile, inoltre, che venga dato il benservito anche a Federico Bernardeschi. Rinnovati Cuadrado e Perin, anche Mattia De Sciglio dovrebbe firmare fino al 2025 con ingaggio ridotto, mentre è ancora incerto il destino di Alvaro Morata, che sicuramente non sarà riscattato, dopo il prestito biennale, alla cifra convenuta di 35 milioni, e che potrebbe seriamente tornare in Spagna dove ha mercato.

Per l’estate i nome in ingresso sono di Di Maria e Perisic

In assenza di Dybala, con Kean in uscita e Federico Chiesa che salterà le prime partite della prossima stagione per il grave infortunio al ginocchio dello scorso gennaio, l'attacco bianconero ripartirà con certezza ad agosto data da Dusan Vlahovic, col probabile innesto sulla fascia di Angel Di Maria, che dovrebbe essere il primo acquisto estivo, arrivando a parametro zero dal Psg. Allegri vuole esperienza e giocatori pronti all’uso, con i vertici di Madama che sono d'accordo: col 34enne Fideo potrebbe arrivare un altro esterno d'attacco a costo zero, il 33enne interista Perisic.

