Non è l'arena, Patrizia D'Addario: "Scappai dall'orgia, poi tornai e feci l'amore con Berlusconi"

Patrizia D’Addario racconta la sua verità a Massimo Giletti, Intervistata a Non è l'arena, su La7, nella puntata del 22 maggio, ricorda le serate nella villa di Arcore di Silvio Berlusconi che allora era presidente del Consiglio. La D'Addario è stata al centro dello "scandalo escori" e per anni ha scelto il silenzio. Ora invece ha deciso di parlare: "Sono andata lì perché avevo un problema, una pratica edilizia… Quando sono arrivata lì mi ha chiesto di cosa mi occupassi e gli spiegai che avevo un cantiere aperto e che avevo subito una truffa".

La donna che dice di avere fatto la escort per necessità spiega che durante il primo incontro scappò perché non voleva partecipare a un'orgia, mentre il secondo incontro finì con un rapporto sessuale con il Cavaliere. Alla prima serata le ragazze "ho sentito che mi accarezzavano in un posto in cui non dovevano. Siccome io un’orgia non l’ho mai fatta, sono corsa in bagno perché volevo andare via. Berlusconi mi ha raggiunto e mi ha calmato perché aveva capito che avevo problemi".

Era il 26 ottobre 2008. Pochi giorni dopo, il 4 novembre 2008 Patrizia D’Addario torna a Palazzo Grazioli su richiesta di Berlusconi e Tarantini. "Berlusconi mi portò nella sua camera da letto, mi mostrò il letto che gli aveva regalato Putin. Avemmo rapporti sessuali, chiacchierammo e lui mi dedicò poesie".

