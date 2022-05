Ulrika Jonsson, "questo è il mio corpo a 54 anni": foto in bikini e pose incendiare, la star si mette a nudo

24 maggio 2022 a

Conduttrice tv ed ex protagonista del reality vip Celebs go dating (sorta di Primo appuntamento riservato a celebrità), Ulrika Jonsson sembra vivere lo scorrere del tempo con una certa ansia. Proprio lei, 54enne ex modella anglo-svedese che ha fatto del corpo un mezzo di carriera (o forse proprio per questo motivo) ha pubblicato sulla propria pagina Facebook varie foto in bikini annunciando di "stare cadendo a pezzi". Ovviamente, di fronte a selfie allo specchio particolarmente "arditi", i follower la rassicurano in ogni maniera, tra commenti e like. E viene il dubbio che la bella Ulrika abbia gettato semplicemente l'amo per fare un bel pieno di autostima.

In realtà la Jonsson ha anche qualche serio problema di salute: recentemente, come ricorda il sito del tabloid britannico Daily Star, ha confessato che l'artrite debilitante che l'affligge potrebbe costringerla addirittura a doversi sottoporre a una operazione chirurgica per farsi impiantare una protesi all'anca. Proprio per il dolore alle ossa, la conduttrice va incontro a problemi quotidiani anche nei frangenti in apparenza più banali: "Quando sono a letto, se ti addormenti di solito ci si addormenta sdraiati in posizione immobile. In quel caso, poi faccio fatica a cambiarla".



I dolori e i guai di salute non le impediscono però di dimostrare su Instagram auto-ironia e una certa dose di malizia, come quando si scatta foto indossando un top particolarmente scollato con l'emblematica scritta "Oggi ho fatto la brava ragazza". Quindi, la foto a figura intera in bikini bianco, con il fisico particolarmente magro e "nervoso" in primo piano che tanto sta facendo discutere sui social. "Ho un paio di amici che hanno avuto protesi d'anca e sono un po' più grandi di me e ho pensato che non fosse davvero qualcosa che voglio già contemplare", aveva confessato al Mail Online, spiegando di vedere l'operazione come un "pendio scivoloso verso la vecchiaia".

