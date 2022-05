Zelensky, lo sfregio in prima pagina. Travaglio umilia il premier: "Facciamo fino all'ultimo ucraino?"

25 maggio 2022 a

Sfregio a Volodymyr Zelensky sulla prima pagina del Fatto quotidiano. Il direttore Marco Travaglio ha infatti pubblicato una vignetta di Mannelli in cui si vede Zelensky che dice: "...facciamo fino al penultimo ucraino?". Poi ancora: "terz'ultimo...?". Infine: "Me fate sape'..?". Sia il presidente ucraino sia Joe Biden hanno sempre sostenuto che avrebbero combattuto questa guerra fino alla fine. Ma se c'è coesione tra i vertici del governo di Kiev sul fatto di non cedere contro gli invasori non è in discussione, l'unanimità su come sconfiggerli è ben lontana e addirittura si cominciano a intravedere delle crepe tra Zelensky e i suoi.

Qui la vignetta di Mannelli pubblicata sulla prima pagina del Fatto quotidiano

Tant'è. Oggi il presidente ucraino parlando in collegamento video al World Economic Forum a Davos ha ribadito: "Quando l'Ucraina dice che combatterà fino a quando non riconquisterà tutti i suoi territori, significa solo che l'Ucraina combatterà fino a quando non riconquisterà tutti i suoi territori e niente altro. Si tratta di indipendenza e sovranità. Questa è una fase sanguinosa". E ha aggiunto di non credere che Vladimir Putin capisca appieno cosa stia succedendo in Ucraina. Rispondendo a una domanda della Cnn sulla possibilità di negoziare la fine del conflitto, Zelensky ha detto che "l'Ucraina non cederà il suo territorio. Stiamo combattendo nel nostro paese, nella nostra terra". È una guerra "per la nostra terra, per la nostra libertà, per la nostra indipendenza e per il nostro futuro".

