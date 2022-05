Lilli Gruber incenerisce Travaglio: "Ma se Conte crolla nei sondaggi". E lui... che imbarazzo

26 maggio 2022 a

Imbarazzo per Marco Travaglio, che si trova nel salotto di Otto e Mezzo a dover fare i conti con un'agguerrita Lilli Gruber. La conduttrice di La7 nella puntata di mercoledì 25 maggio chiede all'interlocutore perché il lato pacifista di Giuseppe Conte, contrario all'invio di armi in Ucraina, non stia pagando nei sondaggi. Una domanda scomoda, su cui il direttore del Fatto Quotidiano tenta di sorvolare inutilmente: "La prima è che siano risposte di una popolazione disorientata, in attesa di capire cosa succede, poco sicura delle soluzioni e molto affamata di informazioni. Non escludo affatto che una visione, a mio modo di vedere molto lungimirante, cioè li abbiamo aiutati, ma non è servito, paghi nei prossimi mesi". A quel punto a fermarlo ci pensa la Gruber, che gli ricorda come abbia subito cambiato argomento: "Sì ma perché Conte non riesce a sfondare?".

"Oggi - replica - nella testa di chi risponde ai sondaggi non c’è ‘chi voglio come presidente del Consiglio, ma le elezioni amministrative’. Conte è molto indebolito dal fatto di contestare le scelte di un governo di cui fa parte, non per colpa sua perché quando il M5S è entrato in questo esecutivo, lui non era il leader, ma c’era il reggente Crimi e la scelta la fece Grillo salvo poi pentirsene viste le critiche che sta muovendo".

E ancora: "È chiaro che nel momento in cui contesti un governo ma poi non ne esci, indebolisci molto la tua posizione. Chi ha avuto ragione e chi torto lo vedremo tra qualche mese". Travaglio sembra sicuro che il Movimento tornerà ai numeri di una volta, ma i sondaggisti sono d'accordo?

