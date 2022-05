Roberto Burioni, "uccidetelo": la parola che lo fa infuriare, spuntano nome e cognome

29 maggio 2022 a

Il professor Roberto Burioni spesso è protagonista di alcuni battibecchi sui social con i suoi stessi follower. Qualche haters di solito si ferma sulla sua pagina per commentare le sue "lezioni" nello studio di Che tempo che fa da Fabio Fazio. E questa volta il professore ha condiviso un post di una settimana fa in cui diceva questa parole nello studio di Rai Tre: "Il virus che causa il vaiolo delle scimmie è vecchissimo: il primo caso umano si è registrato nel 1970. Questo virus, per come lo conosciamo finora, possiamo considerarlo il cugino molto più buono del vaiolo. Infatti è di gran lunga meno pericoloso".

Ma qualcuno sotto commenta un lapidario: "Uccidetelo". E così arriva la replica durissima di Burioni: "Spero che Fabio Fazio non sia così severo nei miei confronti. In ogni caso quella di stasera è l'ultima puntata della stagione di Che tempo che fa, chiedo uno sforzo di sopportazione anche alla signora Lazzari (la donna che lo ha insultato, ndr)".

Insomma Burioni spera che la sua ultima lezione nello studio di Che tempo che fa possa filare liscia senza creare polemiche o irritare i suoi haters che puntualmente lo insultano sui profili social solo per il gusto di farlo. Ma Burioni risponde per le rime e li zittisce spesso con una parola sola.

