Toni Capuozzo: "Così è difficile". La rivelazione sul piano segreto dell'Italia

29 maggio 2022 a

a

a

Toni Capuozzo non usa mai giri di parole. Lo storico inviato di guerra di Mediaset e conduttore del programma di approfondimento del tg5, Terra!, ha detto la sua sul piano di pace italiano proposto dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e rispedito al mittente da Mosca (e in parte anche da Kiev). Capuozzo però sostiene che ogni tentativo, per quanto goffo, debba essere fatto. E così in un breve post su Facebook, l'inviato di guerra, dice la sua: "È quasi un piccolo giallo, perché non è chiaro se sia stato davvero consegnato all'Onu.

"Questo autunno? Sono preoccupato per l'Italia": la profezia di Toni Capuozzo, che cosa può accadere

Di certo la Russia non l'ha preso sul serio, e neanche l'Ucraina. A mio avviso, è bene che sia stato elaborato, e lo si diffonda, e lo si critichi e modifichi, e qualunque cosa, e che insomma si parli di negoziati invece che di guerra". Insomma Capuozzo sostiene gli sforzi del nostro Paese sul fronte pacifista e ritiene che i tentativi vanno fatti in ogni sede e se possibile apportando aggiustamenti necessari alle proposte iniziali.

"Adesso ti preoccupi?", Capezzone attacca Capuozzo, e lui lo smonta con un gesto

Poi però fa una piccola critica alla coerenza del nostro Paese in questo preciso momento storico: "Certo che è difficile improvvisarsi mediatori e mandare contemporaneamente armi. Nella foto un obice 155/39 inviato dall'Italia in opera sul fronte ucraino contro i russi. Per gli esperti, gittata di 25/30 chilometri, fabbricazione Oto Melara. sigla FH70". Parole che di certo riaprono il dibattito sui social su una guerra dura che si fa sempre più cruenta di giorno in giorno.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.