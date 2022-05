Otto e Mezzo, Massimo Cacciari gela la Gruber: "Parliamo di Salvini? Basta con queste putt***"

30 maggio 2022 a

Massimo Cacciari è spesso imprevedibile quando è ospite in televisione. Stavolta l’ex sindaco di Venezia è intervenuto in collegamento a Otto e Mezzo, dove Lilli Gruber gli ha chiesto un parere su quello che ha definito un “autogol” di Matteo Salvini, per il viaggio in Russia annunciato e poi sfumato dinanzi alla valanga di critiche, pure da parte di Palazzo Chigi. “Ma chi se ne frega di Salvini”, ha sbottato Cacciari.

“Le pare il caso di parlare di lui - ha aggiunto - con una tragedia in atto?”. “Ne parliamo - ha risposto la Gruber - perché quando era stato annunciato il viaggio si erano tutti irritati moltissimo, anche Mario Draghi e Palazzo Chigi”. “Ma non hanno di meglio da fare - ha replicato Cacciari - che irritarsi per le putt*** che combina Salvini? Viviamo una tragedia incredibili, con rischi geopolitici traumatici e parliamo di Salvini? Parliamo piuttosto dell’ennesimo fallimento politico dell’Europa”.

L’ex sindaco di Venezia ha commentato il problema del sesto pacchetto di sanzioni, annunciato lo scorso 4 maggio e tuttora bloccato da Paesi come l’Ungheria di Orban, per il quale lo stop totale del gas avrebbe lo stesso effetto di una bomba nucleare: “Questo credo che sia un dato di fatto e dimostra che non vi è nessuna vera unità in Europa, nemmeno sul fronte delle sanzioni. L’allargamento è stato sprovveduto e senza alcun fondamento reale, sono tutte cose che si potevano immaginare prima”.

