Bruno Vespa, rivelazione su Maria De Filippi: "Situazioni paradossali, cosa ha fatto"

Parole inaspettate quelle che Bruno Vespa riserba a Maria De Filippi. Il giornalista e conduttore di Porta a Porta ha detto la sua sul volto di Mediaset in occasione della puntata di mercoledì 1 giugno di Storie Italiane. Qui, su Rai 1, Vespa ha affermato: "La De Filippi si è evoluta, nel corso degli anni, come tutti noi che facciamo il suo stesso mestiere". Vespa era nello studio di Eleonora Daniele per parlare del suo libro "Donne al potere", la cui sezione tv è dedicata proprio alla moglie di Maurizio Costanzo.

Per il giornalista la De Filippi vanta una qualità non da poco: "È una che non giudica. Ha sempre mantenuto il suo silenzio e la sua capacità di non giudicare. Riuscire a non giudicare è una cosa difficile specie quando ci si trova immersi in situazioni paradossali".

Insomma, per Vespa la conduttrice di Canale 5 ha rivoluzionato il piccolo schermo e lo ha fatto a prescindere dal matrimonio: "È brava perché è brava, non perché è la moglie di Costanzo". Parole che faranno sicuramente piacere alla diretta interessata e che mostrano tutta la stima di Vespa per la conduttrice nonché pilastro del Biscione. Alla De Filippi si devono infatti grandi successi come Amici.

