Antonio Maria Costa: "Ho conosciuto Putin. Che cosa ha fatto mentre gli parlavo"

Antonio Maria Costa, ex vice segretario generale Onu, racconta i suoi incontri con il presidente russo Vladimir Putin a Tagadà, su La7, nella puntata del 10 giugno. "Ho conosciuto il presidente russo, l'ho incontrato diverse volte, anche con il suo braccio destro, il ministro degli Esteri Lavrov", premette. E spiega che lo zar è tutt'altro che irrazionale: "È razionale, estremamente freddo, calcolatore. Sa quello che vuole. Le ragioni che l'hanno spinto all'invasione dell'Ucraina risalgono alla sua frustrazione", aggiunge Costa. "La prima quando fu inviato in Germania e si trovò in un Paese meraviglioso mentre l'Unione sovietica stava implodendo e 25 anni dopo quando si trova a capo di uno Stato che è un popolo di straccioni. La Russia da allora è sparita e lui la vuole reintrodurre sullo scacchiere internazionale", spiega l'ex vicesegretario dell'Onu riferendosi alla guerra in Ucraina.

La testimonianza dell'ex vicesegretario generale dell'Onu Costa a Tagadà

"L'aneddoto più interessante", rivela Costa, "è quando andai a parlargli dell'enorme problema della droga in Russia. Riferivo dei 15mila giovani russi che ogni anno la Russia perde per la droga che arriva dall'Afghanistan. Lui prendeva nota mentre parlavo e snocciolavo dati. L'ho trovato strano, non ho mai visto capi di Stato che prendevano appunti".

