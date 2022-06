Alessandro Orsini fuori controllo: "Gli faccio causa", Giletti spiazzato

13 giugno 2022 a

"Farò causa al Corriere della Sera": Alessandro Orsini, ospite di Massimo Giletti a Non è l'Arena su La7, ha parlato della lista "putiniani d'Italia" comparsa sulle pagine del giornale diretto da Luciano Fontana qualche giorno fa. Anche il suo nome, infatti, compare all'interno dell'elenco. "Non vorrei esprimere sentimenti personali - ha detto il professore -. Vorrei fare un ragionamento politico. L'unica cosa certa in questa confusione è che il giornale ha fatto male il proprio lavoro e infatti gli farò causa".

Secondo Orsini, il Corriere "ha sostanzialmente mostrificato un gruppo di persone, sostenendo che esisterebbe una rete segreta di persone che si coordinano e che sono collegate al Cremlino". Poi ha aggiunto: "Io sono stato messo dentro questa lista con la mia fotografia e il web si è scatenato. Migliaia e migliaia di commenti dicono 'finalmente sono state trovate le prove che Orsini lavora per il Cremlino'".

Quando poi Giletti gli ha fatto notare che un giornale di solito tende a pubblicare notizie così scottanti, il professore ha replicato: "Il Corriere ha il sacrosanto diritto di pubblicare qualunque tipo di notizia. Il problema è come vengono costruite queste notizie. Io faccio lo stesso lavoro degli analisti che hanno scritto quei report. Data la natura di quel documento, non può emergere che io sia un agente del Cremlino come il Corriere ha lasciato intendere". E infine: "Io sono un professionista in questo campo, io formo i ragazzi che vanno poi a fare questi lavori ai massimi livelli".

