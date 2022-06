Stasera Italia, Minoli fa a pezzi Giuseppe Conte: "Non esiste. Lo considero un...", basta una frase

13 giugno 2022 a

Scatenato. Anzi, scatenatissimo. Si parla di Giovanni Minoli, ospite in studio a Stasera Italia, il programma condotto da Barbara Palombelli su Rete 4 e dove, nella puntata di lunedì 13 giugno, ovviamente si parla della tornata di elezioni amministrative che sta andando a concludersi.

Un voto che ha segnato il netto rafforzamento di Fratelli d'Italia, con Giorgia Meloni che de facto ha già iniziato a muoversi per la leadership della coalizione in vista delle prossime elezioni politiche. Dunque la Lega di Matteo Salvini che tentenna e la catastrofica sparizione del M5s di Giuseppe Conte, partito che, comunque, resta la prima forza in Parlamento.

E lo scatenato Minoli mette nel mirino proprio gli ultimi due leader citati, Salvini e Conte. Si parte dal primo: "Penso che Salvini è un po' un personaggio in cerca d'autore in questo momento: non sa più bene chi è e cosa deve fare - premette tagliente -. Si vede, si capisce. Avendo avuto un momento di grandissima sicurezza che gli derivava dal problema dell'immigrazione e dall'affrontare questo problema con i consensi crescenti nei sondaggi, appunto, forse ha pensato di essere diverso da com'è. L'impressione, a proposito di quello che diceva Luciano Violante, dell'elaborazione culturale retrostante al suo agire politico non sia così intensa e approfondita", sentenzia con toni aspri.

Ma i toni, quando si parla del presunto avvocato del popolo, si fanno incendiari. "E di Giuseppe Conte, cosa ne pensi?", serve l'assist Barbara Palombelli. "Io penso che Giuseppe Conte non è mai esistito - replica tranchant -. Francamente lo considero un ufo, di passaggio", conclude un Giovanni Minoli semplicemente definitivo.

