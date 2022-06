Marta Fascina e Silvio Berlusconi? Beccati così al ristorante: spuntano foto clamorose

14 giugno 2022 a

Silvio Berlusconi e Marta Fascina si sono concessi una serata a base di pizza al "Sophia Loren Restaurant" a Milano. Il blitz a sorpresa è avvenuto al termine dell'election day, domenica 12 giugno. Lo dimostrano le foto che i due hanno fatto con lo staff del locale. In una delle immagini, pubblicate dal Corriere della Sera, il Cavaliere posa con Gianluigi Cimmino, ceo di Yamamay e Carpisa e uno dei proprietari del locale. Il ristorante, infatti, aperto dal 6 giugno, è di proprietà della società Dream Food, composta dalle famiglie Cimmino e Carlino e altri soci.

In un'altra foto ancora, Marta Fascina - avvolta in un abito ciclamino - posa insieme al leader azzurro e a tutto lo staff del locale. A deliziarli con piatti tradizionali ma anche unici sono stati due chef stellati, Francesco Martucci e Gennarino Esposito, che propongono menu nel segno della tradizione ma allo stesso tempo esclusivi e ricercati. Infine, a unirsi alle foto con Berlusconi e Cimmino è stato anche l’architetto Ivo Redaelli: l’ambiente e il locale, come suggerisce il nome, sono ovviamente tutti dedicati all'attrice italiana Sophia Loren.

Prima della serata a base di pizza, il Cav è andato a votare per i referendum sulla Giustizia. Uscito dalla cabina elettorale, è stato anche protagonista di un simpatico siparietto. All'inizio infatti era parso che si fosse persa una scheda. “Ne manca una”, aveva detto l’ex premier alla presidente del seggio. Poi, però, dopo qualche minuto d'incertezza la scheda sparita, quella gialla per il terzo quesito sulla separazione delle funzioni dei magistrati, è riapparsa ripiegata dentro un altro foglio.

