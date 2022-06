DiMartedì, Ginevra Bompiani insulta la Meloni: "Buffona, ridicola". Troppo anche per Floris

15 giugno 2022 a

La scrittrice Ginevra Bompiani insulta la leader di Fratelli d'Italia da Giovanni Floris a DiMartedì su La7, nella puntata del 14 giugno. Commentando le ultime uscite di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni, la Bompiani perde il controllo. Del leader della Lega, infatti, dice: "Mi pare che sia arrivato a quel momento della sua carriera in cui tutti gli danno addosso. Io salterei questo momento, lo lascerei andare per la sua strada perché lui gioca a perdere". Invece, attacca la scrittrice, "secondo me bisogna stare attenti alla Meloni. Perché, a dire la verità, se bisogna ridere, ridiamo della Meloni che è molto più buffona di Salvini. Lei è una vera buffona, le cose che dice la Meloni sono ridicole", insiste la Bompiani.

Il durissimo attacco di Ginevra Bompiani alla leader di Fratelli d'Italia a DiMartedì

A quel punto il conduttore è costretto ad intervenire. Rivolto a Ginevra Bompiani, Floris precisa: "Discuteremo del suo giudizio ma non della 'buffona' perché comunque stiamo parlando di una deputata che rappresenta gli italiani. Però lei può ritenere ridicole le sue posizioni", conclude.

La Bompiani si era resa protagonista di un botta e risposta con Pietro Senaldi sempre sulla Meloni: "Ho molta paura della 'donna nera'...", "Sapeste quanta paura abbiamo noi di avere il Pd al governo", aveva risposto il condirettore di Libero.

