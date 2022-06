Maria Giovanna Maglie, Speranza positivo al Covid: "È falso, vero?", la bordata

16 giugno 2022 a

Maria Giovanna Maglie scherza su Piero Fassino. L'ex segretario del Pd è abbastanza famoso per le sue catastrofiche profezie. Fassino infatti è diventato un personaggio cult dei social proprio per le sue previsioni sballate. E questa volta, l'ex segretario dem, si sarebbe lanciato in una sorta di profezia sulla salute del Ministro della Salute, Roberto Speranza che in questi giorni sta combattendo contro il Covid. Il ministro, positivo, infatti è in isolamento.

E Fassino su twitter avrebbe scritto: "Vicino con grande affetto al ministro Speranza, che con la forza e la serenità di sempre sta affrontando la prova durissima del Covid. Auguri di rapida guarigione per averlo presto tra noi, in piena salute, con l'ottimismo e il colorito di sempre". Visti i precedenti di Fassino, la Maglie si chiede "è un falso questo tweet, vero?".

Ma è lo stesso Fassino a cancellare ogni dubbio sul messaggio che sta facendo letteralmente il giro dei social. "Il tweet, ovviamente, è un fake di dubbio gusto. Ovviamente tutta la mia stima e amicizia a Roberto Speranza a cui invio un affettuoso abbraccio". Insomma Fassino non ha mai scritto quel messaggino. Ma di certo sui social ha spopolato anche grazie al suo pedigree di profezie "catastrofiche".

