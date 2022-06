Sondaggio Ghisleri: che fine farà il Movimento Cinque Stelle. E la Meloni...

24 giugno 2022 a

La scissione interna al Movimento 5 Stelle non porterà bene né al nuovo gruppo Insieme per il futuro, né ai grillini stessi. Lo credono gli italiani raggiunti da Alessandra Ghisleri. La sondaggista snocciola numeri che lasciano ben poco spazio all'immaginazione. "Ad oggi, nel pieno dell'evoluzione di questa separazione - scrive la sondaggista sulle colonne de La Stampa - coloro che si dichiarano 'molto interessati' nei confronti della nuova formazione intestata a Luigi Di Maio si afferma tra il 2.5 e il 3.0 per cento".

Una cifra da rivedere ancora di più al ribasso quando si parla di intenzioni di voto, in cui il nuovo gruppo guidato dal ministro degli Esteri si ferma all'1.0 per cento. "Tutti, spiega la direttrice di Euromedia Research, consensi sottratti alla base del Movimento che nella rilevazione settimanale scende all'11.0 per cento". Una separazione, quella indetta dal ministro degli Esteri, che colpisce al cuore del Movimento.

"Per il 63.1 per cento dei cittadini italiani rappresenta il colpo di grazia per il Movimento che, dopo molte defezioni, rischia di diventare ininfluente o scomparire". Altrettanto decisi sulle motivazioni che hanno spinto Di Maio e gli altri parlamentari a passare alla nuova formazione: il 41.3 per cento degli intervistati è convinto che i grillini vogliano proseguire la loro esperienza politica oltre il secondo mandato. Tra questi troviamo ben 1 elettore su 2 del Movimento 5 Stelle (48.5) e il 65.4 di quelli di ItalExit. Solo il 19.6 per cento crede davvero in un cambio di visione come promesso dallo stesso leader. In ogni caso la maggior parte è dell'idea che l'ennesima scissione genererà un'ulteriore instabilità per il futuro del governo. Lo pensa il 40.3 per cento.

Va meglio a Fratelli d'Italia. Il partito guidato da Giorgia Meloni rimane stabile attestandosi al 22, 5 per cento. Segue, seppur in calo, il Partito democratico al 21,8 per cento (-0,5). Cala degli stessi punti percentuali la Lega, con Matteo Salvini quotato al 14,8. Poi il M5s all'11 e Forza Italia al 7,5.

